Steekpartij in Haarlem-Noord, één verdachte aangehouden

Een man is vanochtend vroeg neergestoken op de Nieuw Guineastraat in Haarlem-Noord, waarna de gewonde man richting de Bandoengstraat is gelopen. De politie heeft kort daarna één verdachte aangehouden.

Iets voor half zes vanochtend kreeg de politie een melding van een steekpartij in de Nieuw Guineastraat, vlakbij het Nieuw Guineaplein in Haarlem. Het slachtoffer liep hierbij meerdere steekwonden op. Kort na de steekpartij is er een verdachte aangehouden. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog niet duidelijk.

Het lukte de gewonde man om naar de Bandoengstraat te strompelen, zo'n tweehonderd meter verderop. Hier trof de politie het slachtoffer aan. "De man was op dat moment nog aanspreekbaar", vertelt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat is nog niet duidelijk.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden. Meer informatie over zowel de verdachte als het slachtoffer wil de politie nog niet delen.

