Wéér ongeluk op een van Aalsmeers 'onoverzichtelijke' rotondes: fietser gewond

Opnieuw is er bij een ongeluk op een van de rotondes van de Aalsmeerse Burgemeester Kasteleinweg een fietser gewond geraakt. Een onderzoeksbureau concludeerde vorige maand dat de regels op de rotondes zo onduidelijk zijn dat ongelukken een logisch gevolg zijn.

Fietser gewond op rotonde Burgemeester Kasteleinweg/Dorpsstraat Aalsmeer

Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag rond 13.30 uur op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat. Wat zich exact heeft afgespeeld, is niet bekend, maar vermoedelijk heeft een automobilist de fietser geschept. In afwachting van de hulpdiensten heeft een getuige zich over het slachtoffer ontfermd en eerste hulp verleend. Naar verluidt gaat het om een man die in een naastgelegen kantoorpand werkt. Getuigen laten weten dat het slachtoffer na medische behandeling ter plaatse met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Onderzoeksbureau DTV concludeerde vorige maand na onderzoek dat de regels op de vijf nieuwe rotondes van de heringerichte Burgemeester Kasteleinweg zo vaag zijn dat ongelukken een logisch gevolg zijn. Sinds de heropening van de rotondes, verspreid over 2021, zijn er al meerdere gewonden gevallen. NH Nieuws sprak vorige week met Edwin Zeilstra, die vorig jaar mei op de rotonde Van Cleefkade door een optrekkende bestelauto van zijn fiets werd gereden.

"Precies toen trok die bestelbus op en raakte de achterkant van mijn fiets" Aalsmeerder Edwin Zeilstra

"Toen ik vanaf de Oosteinderweg linksaf de rotonde wilde opgaan (toegestaan op dat punt, red), zag ik een bestelbus stilstaan. Maar precies toen trok die bestelbus op en raakte de achterkant van mijn fiets." Risico's Bij het ongeluk op de 'onoverzichtelijke' rotonde komt Edwin hard op zijn schouder terecht, breekt zijn been en een kies. Ruim een half jaar later heeft hij nog steeds last van zijn schouder. Ondanks die blessure stapt hij iedere ochtend op de fiets, 'want ik heb geen auto', en mijdt de 'onoverzichtelijke' rotonde daarbij niet. "Maar ik kijk nu wel extra uit."

Ongelukken sinds herinrichting Het exacte aantal ongelukken op de heringerichte Burgemeester Kasteleinweg is niet bijgehouden. Ook is niet duidelijk of er meer ongelukken op het traject gebeuren dan voor de herinrichting. Wel heeft DTV op haar camerabeelden van de rotondes een ongeluk en meerdere bijna-botsingen geregistreerd.