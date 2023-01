Niemand zat te eten en bezoeker had 45 pillen bij zich: restaurant moet dicht

Een restaurant aan de Wiltzanghlaan in Nieuw-West is vandaag door burgemeester Halsema gesloten omdat het een 'ontmoetingspunt voor het handelen in drugs' zou zijn. Tijdens een doorzoeking vonden agenten er drugs en veel geld.

De politie doorzocht het pand eind november vorig jaar vanwege een lopend drugsonderzoek. Op dat moment waren er 23 bezoekers binnen. "Een bezoeker had 45 pillen, vermoedelijk methadon, bij zich", schrijft de gemeente in het sluitingsbevel. "Er werd door niemand van de bezoekers gegeten. De keuken was niet in gebruik. De keuken wekte de indruk al lange tijd niet in gebruik te zijn geweest."