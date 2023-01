Auto op kop in Duivendrecht, inzittende gewond

Een inzittende van een auto is vanavond gewond geraakt bij een ongeval op de Verlengde Van Marwijk Kooystraat in Duivendrecht. De auto belandde bij het ongeval op de kop.

Dat gebeurde rond 18.20 uur. Twee ambulances werden opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

"Het betreft een eenzijdig ongeval, waarbij iemand met behoorlijk zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis is overgebracht", zegt een politiewoordvoerder. "Er zijn geen andere voertuigen in betrokken." In de bewuste auto zaten in totaal vier inzittenden.

Ongeluk Middenweg

In Oost vond er ongeveer een halfuur later een aanrijding tussen twee auto's plaats op de kruising van de Wethouder Frankeweg met de Middenweg. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.