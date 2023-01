Auto op kop in Duivendrecht, inzittende ernstig gewond

Een inzittende van een auto is vanavond gewond geraakt bij een ongeval op de Verlengde Van Marwijk Kooystraat in Duivendrecht. De auto belandde bij het ongeval op de kop.

Dat gebeurde rond 18.20 uur. Twee ambulances werden opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

"Het betreft een eenzijdig ongeval, waarbij iemand met behoorlijk zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis is overgebracht", zegt een politiewoordvoerder. "Er zijn geen andere voertuigen in betrokken." In de bewuste auto zaten in totaal vier inzittenden.

Aanrijding Zuidoost

Zo'n tien minuten later raakte er een fietser gewond bij een aanrijding met een auto op de Boris Pasternakstraat in Zuidoost. Vanaf die straat steken fietsers regelmatig over om richting station Strandvliet te rijden. Of dat nu ook het geval was is onbekend.

De fietser is volgens de politie in ieder geval gewond geraakt aan het gezicht. Op foto's is te zien dat het slachtoffer op de voorruit van de auto terecht kwam. De auto en fiets zijn door de politie meegenomen voor onderzoek.