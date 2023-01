Spotprent van Sanaz Bagheri wordt gepubliceerd in Charlie Hebdo: 'Het minste wat ik kan doen'

De Nederlands-Iraanse Sanaz Bagheri (35) staat met haar spotprent van grootayatollah Ali Khamenei in de januari-editie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Het Franse tijdschrift publiceerde afgelopen week cartoons over de protesten in Iran, die met name gaan over de hoogste leider van het land, ayatollah Khamenei.

Het tekenen van cartoons is voor Sanaz een manier van protest tegen het Iraanse regime. Jaren geleden, toen ze nog in Iran woonde, begon ze er al mee en deelde ze de tekeningen via Instagram. Al gauw kreeg ze veel steun van vrienden en volgers. "Het gaf mij motivatie om door te blijven gaan. Ik kan dit in vrijheid doen, de mensen in Iran niet."

Risico's

Als reactie op de publicatie van Charlie Hebdo heeft het Iraanse regime de ambassadeur van Frankrijk ontboden en een Frans onderzoeksinstituut in Teheran gesloten. Het in het openbaar delen van spotprenten (over de protesten) in Iran is niet zonder risico's. Iets waar ook Sanaz zich bewust van is. "Een halfuurtje geleden stonden er nog twee politieagenten voor de deur, om mij te waarschuwen."

Daar schrok ze naar eigen zeggen wel even van, maar of dat haar afschrikt? In tegendeel. "Dit is juist wat het regime in Iran wilt, mensen bang maken. Maar net als alle dappere mensen in Iran zelf, ben ik niet bang. Ik spreek mij uit tegen de Iraanse dictatuur."