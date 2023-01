Wordt Romy (20) Miss World Nederland 2023?

De twintigjarige Romy Nelemans uit Purmerend heeft een groot doel voor ogen: ze wil Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss World Verkiezingen in 2023. Ze is al een stap dichter bij haar droom, want van de ruim honderd aanmeldingen zit ze nu bij de laatste twintig. Niet alleen draait het bij deze contest om uiterlijk, ook moet je ergens voor staan. Romy zet zich in voor een veganistische samenleving.

Het is voor Romy een meisjesdroom om als een prinses ons land te vertegenwoordigen, maar dat is niet het enige wat telt. "Ik wil mensen laten zien dat de Miss World Verkiezingen voor iedereen zijn. Groot, klein, dik, dun, iedereen mag zich opgeven en wordt uitgenodigd voor de castingdag." Zelf heeft Romy ook niet per se de lengte van een gemiddeld model, ze is 1.70 meter. "Op Instagram probeer ik ook echt te laten zien dat ik niet perfect ben. Ik heb ook een puistje en een rimpeltje."

''Je ziet dat het allemaal een stapje achteruit gaat met de natuur en het dierenwelzijn, dat vind ik echt erg'' Romy Nelemans - Semifinalist Miss World Nederland 2023

Het draait bij de Miss World verkiezing niet alleen om uiterlijk. Van de modellen wordt ook gevraagd waar ze voor staan. "Ik sta voor veganisme, ik ben zelf vegetariër, maar gebruik heel veel vegan producten. Vooral op het gebied van make-up." Romy maakt zich zorgen om de klimaatproblemen. "Je ziet dat het allemaal een stapje achteruit gaat met de natuur en het dierenwelzijn, dat vind ik echt erg. Ik hoop door op deze manier aandacht te vragen en een beetje te kunnen helpen." Voornamelijk dierenleed gaat de Purmerendse aan het hart. "Ik ben echt een dierenvriend."

Romy heeft nog een tweede doel voor ogen. "Ik wil gaan solliciteren bij de 112-centrale. Als er iets is gebeurd, mensen bellen mij en ik kan ze dan helpen, dat lijkt mij ook geweldig om te doen." Het jaar is voor haar geslaagd als ze in de finale staat van de Miss-verkiezing, een baan heeft bij de 112-centrale én een huis heeft gevonden om te gaan samenwonen met haar vriend. Wanneer de finale plaatsvindt is nog niet bekend.