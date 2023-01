Gewonde bij schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Op de Arenpalmstraat in Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag iemand neergeschoten. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

De schietpartij vond rond 15.40 uur plaats. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer aanspreekbaar. Het slachtoffer werd in een been geraakt en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De schutter is gevlucht. De politiewoordvoerder zegt dat op dit moment 'alles wordt opgetuigd om diegene te vinden'. De politie vermoedt dat de schutter in een witte auto is gevlucht.

Er vloog ook enige tijd een politiehelikopter boven het stadsdeel.