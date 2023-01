Boerin Amber in de race voor Vrouw in de Media Award Noord-Holland

Ze is pas 26 jaar, maar weet donders goed wat ze wil. Amber Laan is een jonge boerin uit Warder en wil graag nog tientallen jaren boeren. Daarnaast is zij landbouwadviseur, voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en schrijft zij artikelen en columns. Reden genoeg voor een nominatie voor de Vrouw in de Media Award Noord-Holland. "Ik had dit helemaal niet verwacht als boerin uit Warder."

Het zal niemand zijn ontgaan dat het boerenleven de afgelopen tijd op zijn kop staat en wordt bedreigd door de stikstofcrisis. Amber, de trotse bezitter van 80 melkkoeien, laat zich niet uit het veld slaan. "Natuurlijk is er een toekomst voor de boeren. Het kan en moet ook duurzamer, maar we hoeven niet weg." Er is volgens haar nog zoveel te winnen op het gebied van veevoer en technische innovatie om de stikstof aan te pakken.

Ze nodigde al eerder de landbouwminister uit op haar boerderij. "Alleen jammer dat hij daarna opstapte. Zal wel aan mij gelegen hebben", grapt ze. De nieuwe minister heeft ze nog niet ontmoet, maar dat zal ongetwijfeld niet lang meer duren. "Ik adviseer ook de overheid op het gebied van duurzaamheid."

Als hartstochtelijke pleitbezorger voor de agrarische sector vindt zij het zo jammer dat de boeren de schuld krijgen van het stikstofprobleem. "Alsof wij alleen de vervuilers zijn. Kijk in Noord-Holland naar Schiphol. Al die vliegtuigen die hier over mijn land komen en Tata Steel in IJmuiden."

Wispelturig

Amber heeft veel contact met jonge boeren die net als zij verlangen naar zekerheid en een duidelijk beleid. "Op het wispelturige kun je geen bedrijf voeren en geen toekomst uitstippelen. Als je investeert doe je dat voor vele jaren. Je hebt zekerheid nodig."

Ze hoort ook geluiden van leeftijdgenoten die hun heil willen zoeken in het buitenland. "Ze kijken naar mogelijkheden in Scandinavië of Canada." Zelf moet ze er niet aan denken. "Het is hier prachtig in Warder. De melk is uitstekend en mijn opa en oma zijn hier begonnen. Ik ga hier niet meer weg."

Nog even over de nominatie. "Mijn oma zou ongelofelijk trots zijn als ik win." Er kan trouwens op Amber gestemd worden via de website. "Het is heel simpel", zegt Amber. "Gewoon doen."