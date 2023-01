Paracentrum Texel rouwt om omgekomen wingsuiter Jarno Cordia

Op Texel wordt gerouwd om wingsuiter Jarno Cordia (44), die eergisteren om het leven kwam tijdens een sprong in de Alpen. Hoewel hij de laatste jaren van zijn leven in Zwitserland woonde, was hij nog altijd kind aan huis bij Paracentrum Texel. "Het was echt een soort basis geworden", vertelt Jan Boyen Rienks, vriend van Jarno en directeur van het paracentrum.

De zus van Cordia maakte het overlijden van de wereldkampioen wingsuit bekend via Facebook. Hij is om het leven gekomen bij een spong bij het Zwitserse Lauterbrunnen, hoe het is gebeurd, is op dit moment nog niet duidelijk.

Het nieuws komt hard aan bij het paracentrum op Texel. Het is een kleine wereld en ze kenden elkaar goed. "Jarno was een vriend van ons. Onze paden kruisten al op jonge leeftijd", vertelt Rienks die maar een paar jaar scheelt met Cordia. "Hij kwam vaak bij het paracentrum in Flevoland en ik werkte hier in het paracentrum. Hij ging toen al met een hele grote glimlach door het leven en hij maakte heel veel sprongen." Rienks grapt. "Ik weet niet of het waar is, maar in die tijd at hij zowat kattenvoer om geld te sparen voor sprongen."

Toen het wingsuit, een pak met vleugels, zo'n 25 jaar geleden op de markt kwam, was Cordia een van de eersten die ermee ging springen. "In Nederland was hij echt een pionier, daar heeft hij zich helemaal op gestort", vertelt Rienks. Zelf springt hij niet heel veel, maar hij heeft Cordia heel vaak naar boven gevlogen voor een sprong.

The march of the pinguins

Cordia sprong niet alleen, hij gaf er ook les in en vloog als coach heel de wereld rond. "Jarno maakte ook hele mooie video's", vertelt Rienks. "Toen hebben we de handen ineen geslagen en zijn we evenementen gaan organiseren op Texel. Zoals The march of the pinguins die naam heeft hij bedacht." Als een wingsuiter probeert te lopen met zijn pak aan, ziet dat er een beetje uit zoals een pinguïn loopt. "Het was het grootste wingsuit-evenement ter wereld en het was op Texel. Er kwamen springers van over de hele wereld, bijvoorbeeld uit Rusland en Zuid-Amerika. Hij kende altijd al die mensen. We zijn ermee gestopt toen corona kwam"