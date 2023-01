Cees (76) is sinds nieuwjaarsdag miljonair maar kan er niet van genieten

Cees Stoll weet nu bijna een week dat hij bijna 3 miljoen euro heeft gewonnen. Echt genieten van zijn grote geldprijs kan hij niet, de klap is voor hem immens en alles wat op hem afkomt overweldigend. "Ze willen allemaal wat hebben, het is een rollercoaster."

Stoll is 76 jaar oud en verloor aan het begin 2022 zijn vrouw. Na een huwelijk van meer dan vijftig jaar komt Cees er na de dood van zijn liefde achter dat zij schulden heeft gemaakt. Het hele voorgaande jaar is Cees op rantsoen gegaan en heeft hij elk dubbeltje omgekeerd om de schulden af te betalen. Dat lukte, op 24 december was hij 'schoon'. "Alles was rond en betaald. Dan denk je lekker te leven en dan komt zo'n lot eigenlijk als een fijne toekomst, maar het komt te laat. Je kan er niet meer van genieten met je vrouw, je bent alleen, je hond is dood." Kijk hier hoe Cees vertelt over de impact van de miljoenenprijs:

Cees is in één klap multimiljonair na rampzalig jaar - NH Nieuws

De kersverse miljonair wordt vooral gek van iedereen die hem lastigvalt. Beveiligingsbedrijven, banken, mensen die geld van hem willen en buren uit de wijde omgeving: ze staan allemaal bij Cees voor de deur. "Prompt krijg je iemand van de bank aan de deur die wil bemiddelen en je geld wil beheren. Mensen die jeugd onder zich hebben kwamen vragen of ik iets wil geven. Allemaal dat soort dingetjes. Het is waardeloos. Ik heb gisteren de hele dag niet gegeten omdat het me niet lukte. Ik heb om half twee 's nachts pas een gehaktballetje gegeten." De enorme toeloop bij Cees Stoll komt mede doordat hij 'het mikpunt' is geworden, zegt hij. Zijn buren zijn tijdelijk gevlucht of geven totaal niet thuis. Voor Cees resulteert het in slapeloze nachten en een hoop kopzorgen. Tekst gaat verder onder de foto.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Op 17 januari komen de winnaars van de Postcodekanjer bij elkaar en zullen zij in gesprek gaan met winnaarbegeleiders. Cees onderschrijft dat de organisatie van de loterij het beste met de winnaars voor heeft. "Het is hartstikke lief hoe je opgevangen wordt. De Postcodeloterij doet dat geweldig hoor, maar de mensen er omheen maken er een drama van. Het is helemaal niet fijn. De blijheid voel ik nog niet. Dat komt natuurlijk wel, het gemak van het geld is prachtig." Vanavond wordt tijdens een buurtfeest in Heemskerk bekend gemaakt hoeveel de andere inwoners met wijkcode 1961 hebben gewonnen.