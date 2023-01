Deelscooters met blauw kenteken tijdelijk verdwenen uit Haarlem

Door de nieuwe helmplicht, die 1 januari is ingegaan, kan je de Go-Sharing scooters met blauw kenteken niet meer gebruiken. Die scooters waren tot vorig jaar nog vrijgesteld van de helmplicht, omdat deze variant een maximum snelheid van 25 km/u heeft. Het verdwijnen van de langzamere deelscooter is overigens tijdelijk, blijkt bij navraag. "Wij hebben even nodig om de scooters uit te rusten met helmkoffers", laat een woordvoerder van Go-Sharing weten.

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om ook op een brommer of scooter met blauw kenteken (maximaal 25 kilometer per uur) een helm te dragen. Tot 31 december 2021 gold dat alleen voor scooters met een geel kenteken, met een maximum snelheid van 45 kilometer per uur. De langzamere voertuigen blijven wel verplicht op het fietspad rijden. De boete voor het dragen van geen helm bedraagt € 100.

De afgelopen twee jaar is er in de vergunning nog geen onderscheid gemaakt tussen snorscooters (blauw kenteken) en normale scooters (geel kenteken). Opvallend is dat Go-Sharing (een van de twee deelscooteraanbieders in de stad) na navraag van NH Nieuws snel een aantal snorscooters voorzien heeft van een helmkoffer. Een ander deel staat nog op straat zonder koffer en kan ook niet met de app worden geactiveerd.

Rest van Nederland

In andere steden kan je ook geen gebruikmaken van de snorscooters van Go-Sharing, behalve in Eindhoven. In sommige steden waar het bedrijf actief is, biedt ze wel een alternatief voor vervoer zonder helm, een e-bike.

E-bike in Haarlem?

In Haarlem mogen deze snelle tweewielers nog niet worden aangeboden. Aanbieders van de deelscooters kunnen nu hun vergunningaanvragen voor e-bikes bij de gemeente doen. Hieruit wordt onder ander het nieuwe beleid voor deelvervoer ontwikkeld.

"Daarin wordt opgenomen hoe, en in welke mate niet alleen deelscooters, maar ook (elektrische) deelfietsen en (elektrische) bakfietsen kunnen worden ingezet om korte autoritten te vervangen", aldus de gemeente.