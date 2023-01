Buurtbewoners Tom en Marnix nemen verouderde Wegapleintje flink onder handen

Het Wegapleintje in Hilversum Oost had lang een slechte reputatie, vooral de verouderde toestellen waren een doorn in het oog. Buurtbewoners Tom en Marnix besloten daarom hun handen uit de mouwen te steken en hebben ervoor gezorgd dat het speelplein er een stuk beter bij ligt.

Marnix en Tom in een van de nieuwe speeltoestellen

Het is vrijdagmiddag en de nieuwe toestellen op het Wegapleintje zijn bijna allemaal bezet. De afgelopen weken is druk gewerkt aan het bekende pleintje aan de Wegastraat, Van de Sande Bakhuyzenstraat en de Eemnesserweg. Tom Peeters en Marnix Versteeg wonen respectievelijk 4 en 8 jaar in deze Astronomische buurt in Hilversum Oost. Zij zijn de drijvende kracht achter het opfleuren van het Wegaplein. Ruimte voor verbetering Het plein heeft er lange tijd slecht bij gestaan. Er was overlast van hangjongeren en drugsverslaafden en de speeltoestellen waren enorm vervallen. In 2021 werd heel voorzichtig een stap gemaakt om het plein weer op te fleuren. Zo werd de muur van een aangrenzend gebouw beschilderd met streetart. Maar in de ogen van Tom en Marnix was dat niet voldoende. "Ouders konden alleen aan de rand van de zandbak zitten, de toestellen waren oud en op. Het kon beter", schetst Marnix. En het was deze irritatie die uiteindelijk werd omgezet naar daden. Wensen van de buurt Na contact met de toenmalige wijkregisseur van de gemeente werd duidelijk dat er een potje bestond voor dit soort wijkinitiatieven. Dus besloot het duo een wijkenquête rond te sturen. De tekst gaat door onder deze artikelen.

Dus werd al snel de groepschat prOOST erbij gehaald. Via deze chat op Whatsapp helpen nieuwe jonge gezinnen elkaar te landen in de wijk. De groep heeft nu zo'n 250 leden, die veelal vanuit grote steden als Amsterdam en Utrecht naar Hilversum verhuisd zijn. Via deze groep worden veel initiatieven op poten gezet. Tom en Marnix maakten daar dankbaar gebruik van. "Via de groep kwam de enquête overal in de wijk terecht. Leden stuurde de link weer door aan mensen die niet lid zijn." Uit de enquête bleek dat de omwonenden ook graag zagen dat het plein een flinke make-over zou krijgen en werd ook duidelijk wat de buurt precies wilde. "Er moest ruimte komen voor natuurlijk spelen, daarom zijn de nieuwe toestellen van hout. Het moest toegankelijk en inclusief zijn, zodat ieder kind er kan spelen en er moesten al helemaal meer zitplekken voor de ouders komen", vertellen de heren. Met deze ideeën gingen Tom en Marnix naar de gemeente. Die reageerde enthousiast. "En als iemand van de gemeente zegt dat er een grote kans van slagen is, moet je daar natuurlijk gelijk mee aan de gang", grapt Tom. Resultaat En het resultaat mag er wezen. De nieuwe toestellen zoals het klimrek en de schommels worden volop gebruikt door de kinderen uit de buurt. "Het is een leuk project en als je dit al met twee man voor elkaar kan krijgen steekt dat de rest van de buurt alleen maar aan." Het lijkt bijna in scène gezet wanneer een van de ouders langs de tafel van Tom en Marnix loopt. Hij is net uit Amsterdam naar Hilversum verhuist. "Echt een superleuk initiatief", complimenteert hij. Maar ondanks de complimenten is het project wat Tom en Marnix betreft nog niet afgerond. "Er moet nog meer beplanting en speelgroen komen en er wordt gedacht aan een afscheiding tussen de speeltoestellen en het trapveld." Maar maar het meest typische voor de wijk wat nog moet komen is een babyschommel. De schommel staat er al, maar een babyzitje hangt er nog niet aan. "Dat karakteriseert de buurt enorm. Er komen veel jonge gezinnen met jonge kinderen hiernaartoe. Dus die babyschommel is toegezegd en komt eraan", zeggen Tom en Marnix lachend. Eind januari volgt een officieuze opening.