Opnieuw raak: man toont geslachtsdeel in trein naar Enkhuizen

De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van schennispleging in de trein. Op het traject van Amsterdam naar Enkhuizen toonde hij zijn geslachtsdeel aan meerdere treinreizigers.

Het incident vond plaats op 3 december rond 16.40 uur, ter hoogte van het station in Hoogkarspel. De man haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek en toonde dat aan meerdere treinreizigers. De politie is een onderzoek begonnen naar deze man. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat ze al met meerdere getuigen hebben gesproken. "Maar we zijn op zoek naar meer getuigen."

De politie is naarstig naar hem op zoek en heeft daarom een signalement vrijgegeven. Het gaat om een man van ongeveer 35 jaar, rond de 1.85 meter lang, slank postuur, donkere ogen en hij heeft een licht getinte huidskleur. Hij spreekt Engels en droeg op dat moment een zwarte trainingsbroek, sneakers, winterjas en trui.

Treinrukker in Hoorn

Afgelopen zomer hebben in Hoorn soortgelijke incidenten plaatsgevonden. De toen 24-jarige Nadia maakte het zelfs twee keer mee in de trein. "In mijn ooghoek zie ik ineens zijn hand op en neer gaan. Ik geloof mijn ogen niet en verstijf", vertelde zij toen.

Eind oktober zag zij hem, een 24-jarige Horinees, weer in de rechtbank. Hij is veroordeeld en kreeg een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook moest hij behandeld worden door de GGZ. Nadia en de andere slachtoffers vonden de straf eigenlijk te laag, omdat het veel impact op hen heeft gehad. "Van mij had hij gewoon de bak in gemogen", verzuchtte een 17-jarig slachtoffer.