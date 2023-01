Komt er vandaag meer duidelijkheid over de Egmondse duinmoord?

In de Haarlemse rechtbank is vanmiddag weer een zitting over de Egmondse duinmoord. Na maanden zwijgen bekende Jent S. (30) drie maanden geleden Peter Langenberg te hebben geschopt en geslagen . Maar waarom de 56-jarige Alkmaarder in april vorig jaar slachtoffer werd is nog altijd onduidelijk.

Een korte terugblik: Op 17 april, Paaszondag, werd in de Wimmenummerduinen ten noorden van Egmond aan Zee het levenloze en ontklede lichaam van Peter Langenberg gevonden door een Duitse toerist. Op zijn telefoon na, bleken zijn persoonlijke bezittingen verdwenen.

Na dagen van onderzoek wordt Jent S. door de politie opgepakt. Eerst verklaarde hij niks, maar na maanden heeft hij bekend dat hij verantwoordelijk is voor het geweld waaraan het slachtoffer is overleden. "Dat was emotioneel om te horen, omdat ze het niet hadden verwacht", vertelde hun advocaat eerder.

Dan vandaag: wanneer een verdachte in voorarrest zit, toetst de rechtbank in ieder geval elke drie maanden of er nog voldoende gronden zijn om iemand vast te houden. Dat gebeurt tijdens een niet-inhoudelijke zitting zoals vanmiddag.

Onderzoekswensen

In algemene zin wordt dan de stand van het onderzoek naar - in dit geval - de dood van Peter Langenberg besproken. Is het dossier al af? Heeft de verdachte nog nieuwe verklaringen afgelegd? Zijn er nog onderzoekswensen, bijvoorbeeld naar zijn psychische gesteldheid?

Voorafgaand aan de rechtszaak wil de advocaat van de man niets kwijt. Ook is niet duidelijk of Jent S. vandaag aanwezig is. Tot nu toe is hij niet naar de rechtszaal gekomen. Een woordvoerder van de rechtbank laat weten geen zogenoemde 'afstandsverklaring' te hebben ontvangen. "Maar dit kan altijd nog op de dag van de zitting gebeuren."

Later meer over de Egmondse duinmoord bij NH Nieuws.