LIVE NH Sport met TOP Oss - Telstar en Jong AZ - Heracles Almelo

Na een onderbreking vanwege het WK en de feestdagen rolt de bal vanavond weer in de eerste divisie. Jong AZ krijgt koploper Heracles Almelo op bezoek. Telstar zou verder omhoog kunnen sluipen bij winst op TOP Oss. Beide wedstrijden kun je vanaf 19.00 uur live op de radio volgen bij NH Sport.

Cas Dijkstra (r) scoort tegen TOP Oss - Pro Shots / Peter van Gogh

Vorig seizoen keerde Telstar met één punt terug uit Oss. Cas Dijkstra maakte toen het enige doelpunt van de Velsenaren in een wedstrijd die in 1-1 eindigde. De resultaten over de laatste tien wedstrijden zijn ook in balans: drie keer winst, vier keer gelijk en drie keer verlies. In het lopende seizoen staat Telstar met de elfde plaats er aanmerkelijk beter voor dan nummer negentien TOP Oss. Vanwege de tegenvallende resultaten moest trainer Kristof Aelbrecht dan ook het veld ruimen. Marcel van der Sloot is voorlopig zijn vervanger.

"Dit is een wedstrijd die wij moeten winnen" Telstar-trainer Mike Snoei

Bij Telstar mist trainer Mike Snoeit zijn aanvallers David Min en Koen Blommestijn. Ook Jay Kruiiver en Yaël Liesdek zijn niet inzetbaar. Liesdek is opnieuw maanden uit de roulatie. Hij is onlangs aan zijn schouder geopereerd. Toch steekt Snoei zijn ambities richting de play-offs niet onder stoelen of banken: "Dit is een wedstrijd die wij moeten winnen. Het zou leuk zijn als Telstar weer ergens om speelt."

De aftrap vanavond bij TOP Oss - Telstar is om 20.00 uur. Frank van der Meijden verzorgt het wedstrijdverslag. Jong AZ - Heracles Almelo Op hetzelfde tijdstip beginnen Jong AZ en Heracles Almelo in Wijdewormer aan hun tweede seizoenshelft. De Almeloërs zijn hard op weg om de pijnlijke degradatie van afgelopen seizoen weer terug te draaien. Deze wedstrijd werd nooit eerder in competitieverband gespeeld. Toch zal Heracles op haar hoede zijn, want eerder dit seizoen eindigde een bezoekje aan Jong Ajax in een fiasco. Het werd op De Toekomst 4-0. Of de Alkmaarse beloften, achtste op de ranglijst, Heracles ook een vervelende avond kunnen bezorgen, hoor je van verslaggever Erik-Jan Brinkman. Verder krijg je tussen 19.00 en 22.00 uur in NH Sport een vooruitblik op NEC - Ajax, SC Cambuur - FC Volendam, de Egmond Halve Marathon en de Nieuwjaarswedstrijd tussen Koninklijke HFC Legends en de ex-internationals. Je presentator is Robbert van den Heuvel.