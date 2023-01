Primark mag van seksueel wangedrag beschuldigde bedrijfsleider niet ontslaan

Primark mag een 43-jarige bedrijfsleider van het filiaal in Amsterdam niet ontslaan. De modeketen wilde de werknemer de laan uit sturen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kantonrechter oordeelt dat dat onvoldoende is aangetoond. De rechter vindt het bovendien aannemelijk dat de klachtindieners onderdeel waren van een complot tegen de manager.

Meerdere medewerkers van het filiaal, dat ongeveer 350 mensen in dienst heeft, dienden een klacht in tegen de bedrijfsleider. Daarin werd de man onder meer beschuldigd van het via Whatsapp versturen van hartjes naar een medewerker, als reactie op een foto die zij in haar status had gezet. Ook zou hij de bovenarm van diezelfde medewerker beetgepakt, om vervolgens te zeggen dat het 'een lekker stofje' was.

Voor Primark, dat een intern onderzoek naar de incidenten had uit laten voeren, was het genoeg reden om de man te ontslaan. Het bedrijf verwijt zijn werknemer dat hij 'een volledig gebrek aan zelfinzicht' heeft door niet te erkennen dat hij de fout in was gegaan.

Maar de rechtbank vindt alle aantijgingen niet zwaar genoeg wegen om van seksueel wangedrag te spreken. "Hartjes worden door meer mensen gebruikt in de communicatie", aldus de rechter die de Whatsappcommunicatie als 'collegiaal en prettig van toon' omschrijft. "Het gaat hoofdzakelijk over werk en een enkele keer over een ander onderwerp. Van een seksuele of flirterige toonzetting blijkt niets."

'Niet onbehoorlijk'

De rechter geeft aan dat de leidinggevende had moeten weten dat zulke opmerkingen ongemakkelijk over kunnen komen op een medewerker, maar vindt ook dat de aantijgingen 'onvoldoende grond tonen' voor een ontslag. Ook het voorval van het voelen aan de kleding van de medewerker noemt de rechter 'niet onbehoorlijk'. "Ze werken in een kleding bedrijf en hebben allemaal een connectie met kleding."

Bovendien zouden de klachten onderdeel zijn van een complot van enkele medewerkers. Uit een onderzoek dat Primark zelf liet uitvoeren, blijkt dat de medewerkers boos waren omdat hun functie bij een reorganisatie zou vervallen. "Ik heb wat sterks om tegen hem te gebruiken. Iets met seksuele intimidatie", zo zou een medewerker bijvoorbeeld aan een collega hebben verteld. In het vonnis is te lezen dat de aanwijzingen voor het complot niet met de leidinggevende gedeeld werden.

'Geen patroon'

Hoewel dit volgens de rechter dit soort meldingen altijd zorgvuldig onderzocht moeten worden, is het oordeel dat de aantijgingen niet klachtwaardig zijn en onvoldoende grond voor ontslag vormen. "Uit de vele verklaringen van collega’s volgt een beeld van een man die professioneel en respectvol omgaat met zijn collega's", aldus de rechter. "Nergens, ook niet uit de verklaringen van melders, blijkt dat er een patroon bestaat van seksuele, pikante opmerkingen. Het gaat hier dus om één enkele opmerking."