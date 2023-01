OM wil cel, maar vooral hulp voor man na tweede valse bommelding op vlucht naar Schiphol

Wanneer hij de valse bommelding precies opschreef, weet hij niet meer. Wel kan verdachte R. H. (50) zich vaag herinneren dat hij vorig jaar op een vlucht van Dubai naar Schiphol een briefje met een valse bommelding aan de crew heeft gegeven. Zijn tweede valse bommelding op hoogte in twee jaar. "Ik was de kluts kwijt", zo vertelde hij de rechters gistermiddag in de Haarlemse rechtbank.

"Ongeveer een half uur voor de landing kwam een stewardess de cockpit binnen met een briefje in haar hand", citeert de rechter uit het dossier over de vlucht op 13 juli. Dat briefje is kort daarvoor door verdachte H. aan een stewardess gegeven. "I would read that", zegt hij als hij het briefje in haar handen drukt. Omdat die stewardess de Nederlandse tekst niet begrijpt, schakelt ze een collega in. Die begrijpt de tekst wel, die luidt: 'Dit is geen grap. Ik heb hier een bom voor de landing'.

Hij heeft 'nooit de intentie gehad om iemand kwaad te doen, benadrukt hij. En eigenlijk drinkt hij ook nooit, vertelt hij de rechter. Dat was op 13 juli, toen hij vanuit India via Dubai naar Nederland vloog wel anders. "Bier en whiskey", vertelt hij schoorvoetend. "In Dubai moest ik lang wachten, maar eigenlijk was ik in India al begonnen."

"Ik wilde aan de bel trekken", vertelt H. als de rechter hem vraagt waarom hij paniek zaaide met zijn alarmerende boodschap. "Help mij." Die hulp had hij naar eigen zeggen nodig omdat een groep mensen in Den Haag het op hem zou hebben gemunt omdat hij een moskee heeft beledigd.

Onder de bemanning gaan alle alarmbellen rinkelen. Op de grond worden hulpdiensten en marechaussee in stelling gebracht en de piloot is zelfs zo druk met de bommelding, dat de co-piloot de landing in zijn eentje heeft moeten doen', vertelt de rechter.

H. luistert aandachtig als de rechter vertelt hoe een psychiater heeft vastgesteld dat hij weliswaar heel rationeel is, maar tegelijk aan waanideeën lijdt. Met andere woorden: de Haagse groep waarvoor hij de afgelopen jaren onderduikt in India en Zuid-Amerika, bestaat waarschijnlijk alleen in zijn hoofd.

Wanneer de rechter aanstipt dat hij in oktober 2021 ook al eens werd opgepakt na een valse bommelding in een vliegtuig, zegt hij dat om een 'zelfde situatie' ging. Na die melding wordt hij een tijdje opgenomen in een GGD-kliniek, maar de strafzaak tegen hem wordt geseponeerd. Daarna vertrekt hij naar India, om afgelopen zomer terug te keren.

Hij legt uit dat hij tijdens zijn recente verblijf in India op veel plekken aan de bel heeft getrokken om hulp te krijgen. "Via de app bij Buitenlandse Zaken, met Interpol in Frankrijk, maar men nam mij niet serieus. Ik heb twaalf jaar in een hel geleefd, maar ik ben geen Geert Wilders die ze 24 uur per dag bescherming kunnen bieden."

"Dat er een strafbaar feit is gepleegd, is evident', aldus de officier van justitie. "Maar in hoeverre is de verdachte strafbaar?" Uiteindelijk eist hij 240 dagen (ongeveer 8 maanden) celstraf, waarvan 54 voorwaardelijk en behandeling. Met die strafeis houdt de officier rekening met de hulp die voor H. beschikbaar is: vanaf eind januari - als het onvoorwaardelijk deel van zijn straf erop zit - kan hij terecht in een kliniek.

Zijn advocaat, mr. Berman, bevestigt dat haar cliënt waanideeën heeft, maar vindt wel dat hij gelet op het soort misdrijf en zijn psychische problemen al veel te lang vastzit. Ze pleit voor een 'kleinere stok achter de deur': een voorwaardelijke celstraf van een maand in plaats van zeven weken. Bovendien vraagt ze zich af in hoeverre het door het OM geëiste vliegverbod zinvol is. "Hij staat waarschijnlijk toch al op een zwarte lijst."

Veilig leven

In zijn laatste woord toont H. vooral berouw. "Ik wil graag meewerken en hulp accepteren. Ik wil de oude meneer H. worden en veilig leven." De rechtbank doet op 19 januari uitspraak.