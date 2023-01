Toenadering maar nog geen witte rook tussen Halsema en Floradorpers: "We gaan een keer koffie drinken"

Het vreugdevuur in Floradorp dat niet had mogen branden, maar dat toch deed, blijft de gemoederen in Noord bezighouden. Vandaag was er een verhitte bewonersbijeenkomst in het Antoniushuis.

Die was aanvankelijk niet bedoeld voor de organisatie achter het vreugdevuur, alleen voor de bewoners van de Buiksloterdijk die met vragen zaten over hun veiligheid tijdens de jaarwisseling. Ondanks een verbod van de gemeente vanwege de harde wind, werd de stapel kerstbomen daar gewoon in de fik gestoken.

230105_vruegdevuur - NH Nieuws

Boos Halsema was daar boos over. De organisatie was op zijn beurt dáár weer boos over. Zij wilden vandaag aanwezig zijn bij het onderhoud in het buurthuis om ook hun kant van het verhaal aan verontruste omwonenden te vertellen. "Het gaat mij om de veiligheid van alle Noorderlingen", aldus Patrick van Bronswijk van de organisatie.

"Het is voor ieders bestwil dat het door kan gaan, maar het moet wel ordelijk verlopen." Burgemeester Femke Halsema

AT5 mocht niet bij de vergadering aanwezig zijn, maar de deelnemers vertelden dat van een tegenstelling tussen de Dijkbewoners en andere Floradorpers geen sprake was. De meeste aanwezigen zeiden eigenlijk geen probleem met het vuur te hebben, maar wel met de beslissing om het evenement pas op het laatste moment af te zeggen. "Dat was heel erg naïef en formalistisch gedacht", aldus Jojada Verrips die al meer dan dertig jaar op de Buiksloterdijk woont. Kop Koffie Volgens Halsema was de organisatie bij het maken van de afspraken verteld dat het vreugdevuur afgeblazen kon worden door de gemeente, als die het te onveilig vond worden. "Dat gebeurde, toen hadden ze zich eraan moeten houden." Halsema zei dan ook dat dat niet voor herhaling vatbaar is. Tenminste, als er nog een volgende editie komt.

Het organiserend comité houdt vol dat het er voorlopig geen zin meer in heeft, maar de burgemeester heeft Van Bronswijk nog een keer uitgenodigd voor een kop koffie. "Ik ben gek op koffie", aldus Van Bronswijk, "Maar ik zou het niet meer dan fatsoenlijk vinden dat als je iets zegt dat niet klopt, dat je dat rectificeert." Traditie Halsema hecht er naar eigen zeggen waarde aan dat de traditie van het vreugdevuur wel gewoon blijft bestaan. "Niet alleen omdat het is uitgegroeid tot een mooie traditie. Ook omdat er anders overal spontane brandjes zullen ontstaan. Dat zorgt voor onrust, gedoe." Halsema verwijst daarmee naar de jaarwisseling van 2003: "De laatste keer dat het niet door is gegaan, leidde het ook tot grote onrust. Het is voor ieders bestwil dat het door kan gaan, maar het moet wel ordelijk verlopen."