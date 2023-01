Amsterdam nl Jeugdspelers SV Real Sranang blij met coach: "Streng? Het is voor ons eigen bestwil!"

SV Real Sranang bestaat 62 jaar. Opgericht in 1960 door een aantal migranten uit Suriname is de club uit Amsterdam uitgegroeid tot meer dan een voetbalclub. Programmamaker Koen Bugter zoekt uit wat de club zo bijzonder maakt. In deze vierde en laatste aflevering zien we hoe de jeugd discipline en ambitie wordt bijgebracht én spelen we een potje troefcall.

SV Real Sranang kent niet alleen oudere teams, maar ook een bloeiende jeugd. Hoewel de club multicultureel is, zijn er vooral veel jeugdspelers met Surinaamse roots. Het geeft de jongens en meiden naar eigen zeggen een gevoel van eigenwaarde. "Het geeft mij zelfvertrouwen. Ik zit hier op mijn plek, we hebben allemaal dezelfde cultuur." Zelfvertrouwen Dat zelfvertrouwen is iets wat ook de eerste generaties migranten voelden toen ze bij SV Real Sranang voetbalden. Joyce Sylvester, dijkgraaf van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, was vroeger sportjournaliste en bezocht de club als jonge vrouw. "De club is echt heel belangrijk, ook voor de integratie. Mensen konden elkaar helpen als er problemen waren op hun werk, met hun kinderen of op school. Maar ook bij vragen zoals: 'hoe vul ik dit formulier in?'." Je kon elkaar voor alles raadplegen. Dat was nodig, omdat ouders vaak nog in Suriname woonden. De belkosten waren in die tijd nog heel hoog, dus je moest het echt van elkaar hebben. Ik geloof dat die generatie het heeft kunnen redden doordat ze elkaar hadden en tips met elkaar konden uitwisselen."

Trots op jezelf Hendrik Comvalius had veel aan zijn voetbaltijd bij SV Real Sranang. "Ik heb veel geleerd van intellectuelen die mij vertelden over zwart bewustzijn. Ik leerde van spelers en supporters dat je trots kunt zijn op jezelf, als zwart persoon." Ondertussen leren de kinderen van nu veel van hun coach. "Ze moeten hun spullen netjes opruimen, spullen van buiten naar binnen brengen en op tijd komen. Ik zie het als een beetje opvoeding voor de kinderen. Als ze in het veld staan zijn ze van mij en dan is het mijn rol om ze wat bij te brengen." De coach kan naar eigen zeggen soms streng zijn. "Dat moet ook, je moet ze af en toe een beetje aanpakken. Ik probeer het goed over te brengen. Ook hoop ik dat ze er wat van leren dat ze kunnen toepassen in de maatschappij, bijvoorbeeld op tijd komen." De kinderen vinden het niet erg, vertellen ze. "Het is voor ons eigen bestwil dat hij zo streng is." Troefcall 's Avonds spelen oudere leden van SV Real Sranang wekelijks troefcall. Een traditioneel Surinaams kaartspel. "Het is een gezelschapsspel. Hetis heel belangrijk om elkaar zo te ontmoeten," aldus Raymond de Vries. Die avond verschijnt ook topscorer Guno Zorgvol, niet om te kaarten, maar voor de gezelligheid. En dat is ook typisch Real Sranang.