'Bordenman' Jack start 2023 met een vrolijke noot: "Er is al genoeg narigheid"

Met een opvallend bord langs de weg opende Spanbroeker Jack Terra (50) het jaar 2023. "Dit is gemakkelijker dan kerstkaarten sturen, want op deze manier vergeet je niemand." Hij wenst iedereen vooral 'geluk en gezondheid' toe.

Fietsers of automobilisten die de afgelopen dagen over de Spanbroekerweg in Spanbroek reden, zullen het bord ongetwijfeld gezien hebben. 'Het oude jaar is volgeschreven, het nieuwe jaar een blanco blad. De eerste regel willen wij je geven, geluk en gezondheid op je pad', viel er te lezen.

"Ik gun iedereen het beste", zegt Jack Terra, ook wel bekend als de 'bordenman'. "De boodschap is ook gericht aan iedereen. Er is al genoeg narigheid in de wereld. Iedereen zoekt toch een beetje positiviteit, een vrolijke noot? Ik hoop dat mensen met een glimlach voorbij zijn gereden, dat ze er een beetje blij van werden."

'Bijna' vergeten

Overigens klopt de tekst niet helemaal. "Deze spreuk stond op een kerstkaart die we jaren geleden van een bevriend stel kregen. Alleen moet het eigenlijk zijn: 'Het oude jaar is bijna volgeschreven', ik ben het woordje 'bijna' vergeten te schilderen. Anders had het bord heel december aan de weg kunnen staan en nu pas vanaf 31 december."

Maar de boodschap - met een positieve inslag - blijft kaarsrecht overeind staan. "Ik teel violen en aardappels en heb vaker borden langs de weg staan. Ik sta er een beetje bekend om. 'Bij Jack blijven de violen niet aan de strijkstok hangen', is een andere tekst. Soms rijmt het, soms ook niet. Het is met een knipoog, het moet een beetje opvallen."

Een tekst voor een nieuw bord heeft hij nog niet. "Ik ben wat dat betreft net een Chinees: ben meer een jatter dan een bedenker. Als ik iets zie, denk ik: hee, die kan ik weleens gebruiken. En feestjes werken altijd goed, omdat ze weten dat ik er mee bezig ben. Dan komt er, zeker later op de avond, altijd wel iets naar je toe."