Na ziektebed opende Jordy al drie comfortkamers in Spaarne Gasthuis: "Het is geweldig"

"Ik wil het zo comfortabel mogelijk maken voor iedereen die ziek is", vertelt de 27-jarige Jordy Onkenhout uit Hoofddorp. Onlangs opende hij zijn derde comfortkamer in het Spaarne Gasthuis. De extra comfortabele ziekenhuiskamers zijn bedoeld voor ernstig zieke en uitbehandelde patiënten. "Ik weet dat mijn moeder die kamer heel fijn vond", vertelt Cynthia Deuss.

Half september krijgt de moeder van Cynthia het vreselijke nieuws: er is alvleesklierkanker ontdekt en er zijn uitzaaiingen door haar hele lichaam. De artsen geven haar nog maximaal zes maanden, maar twee weken later overlijdt ze.

"Het is het ergste wat ik in mijn leven heb meegemaakt", vertelt Cynthia ruim anderhalf jaar later. Hoewel het een hartverscheurende periode was voor haar en haar broers, maakte de ruimte waar het afscheid was het iets dragelijker.

Het ging om een van de comfortkamers die Jordy Onkenhout uit Hoofddorp via zijn foundation betaalde. "Het was heel fijn om een ruimte te hebben die ons een huiskamer gevoel gaf. Ik weet dat mijn moeder het daarnaast ook heel erg fijn vond dat wij als familie altijd langs konden komen. Dat is anders dan wanneer ze op een zaal zou liggen. Met zo'n ruimte heb je natuurlijk ook veel meer privacy, dat is ook wel fijn. Helemaal als je daar afscheid moet nemen van elkaar

Helaas zijn de ziekenhuismuren van het Spaarne Gasthuis bekend terrein voor Jordy, in zijn jonge leven is hij maar liefst drie keer genezen van kanker. Na zestig chemokuren, twintig bestralingen en één stamceltransplantatie is hij schoon verklaard, vertelde Jordy in een interview met NH Nieuws in 2017.