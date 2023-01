Paus herdacht in Nicolaasbasiliek door katholieke Amsterdammers: "Heeft de mythe verbroken"

Vandaag wordt in Vaticaanstad voormalig Paus Benedictus XVI begraven. Amsterdammers die daar niet bij kunnen zijn, konden gisteren ook dichter bij huis afscheid nemen van de Paus. In de Sint Nicolaaskerk op de Prins Hendrikkade werd hij herdacht.

De Duitse Paus Benedictus XVI was van 2005 tot 2013 paus van de Katholieke Kerk en overleed op 95-jarige leeftijd. Vanwege zijn gezondheid koos hij ervoor om zelf zijn ambt neer te leggen, iets wat in de zeshonderd jaar daarvoor niet gebeurd was. "Hij heeft eigenlijk de mythe rondom het paus zijn verbroken door af te treden. En te zeggen: los van dat het een kerkelijke functie is, is er ook nog een menselijke kant. Dat heeft hij revolutionair en goed gedaan", vertelt pastoor Eric Fennis.

Pauselijke achtertuin

Fennis heeft de paus meerdere keren ontmoet. "Hij is minder flamboyant dan de huidige paus, maar in persoonlijk contact erg vriendelijk", vertelt hij. "Het was een zeer bescheiden, wijze heer die veel kennis had en veel mooie en belangrijke theologische werken heeft geschreven."

Hij is niet de enige die ooit bij de Benedictus in de buurt is geweest. Een aantal van de koorleden dat vanavond zingt tijdens de herdenking, heeft weleens opgetreden in de achtertuin van de paus. "Dat is iets... dat geloof je gewoon niet", zegt een nog altijd zichtbaar enthousiaste koorzangeres. "Het is inmiddels alweer zeven jaar geleden, maar nog steeds cool."

Kritiek

Toch was er ook kritiek op deze paus. Er werd hem verweten te weinig op te treden tegen geestelijken die zich schuldig hadden gemaakt aan seksueel misbruik en hij was vrij conservatief in zijn opvattingen over bijvoorbeeld homoseksualiteit en voorbehoedsmiddelen. Volgens Fennis probeerde Benedictus daamee 'de leer van de kerk' te bewaken: "Dat was ook zijn taak."

Het wil niet zeggen dat iedereen binnen de kerk blij was met die aanpak. "Er zijn ook veel mensen die zich veel meer in de kant van het progressievere, het activistischere en het pastorale kunnen herkennen", zegt een kerkganger.