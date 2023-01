Door nasleep corona en lege portemonnee voorlopig geen Parade in Haarlem

De zo gewenste Haarlemse editie van de Parade, een rondreizend theaterfestival, krijgt nog geen vaste grond onder de voeten in de stad. De organisatie kan de kosten à drie ton niet zelf betalen. Ook mag Haarlem niet te veel bezoekers van de Amsterdamse editie weglokken en door de coronajaren is er nu even geen ruimte voor experimenteren. Dat blijkt uit een brief van de burgemeester.

Die brief is de conclusie van een verkennend onderzoek, nadat in juli 2021 unaniem een motie in de Haarlemse gemeenteraad was aangenomen om de Parade naar Haarlem te halen.

Het idee van de PvdA om zo in dé culturele hoofdstad van Noord-Holland ook Haarlemse cultuur- en theatermakers op het bekende festival te promoten, werd voortvarend opgepakt. Maar de invoering van weer beperkende coronamaatregelen gooiden toen flinke roet in het eten. Zozeer, dat de organisatie van het rondtrekkende openluchtfestival zich voorlopig wil concentreren op Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

Geen voldoende herstel

Dan zijn er nog de Haarlemse culturele instellingen die zouden moeten meedoen, met een eigen onderscheidend programma. Zij hebben aangegeven nog niet hersteld te zijn van de coronacrisis en laten weten zich eerst te willen richten op de terugkeer van het eigen publiek.

Deur op een kiertje

De gemeente heeft bovendien nu geen geld. Het evenementenbudget van 475 duizend euro voor dit jaar is al besteed. En de Parade die drie of vier dagen duurt, kost zo'n drie ton. Het evenement zou overigens zelf ook liever een andere stad aandoen, bijvoorbeeld in het noorden van het land, voor een betere spreiding van het rondreizende theatercircus.

Helemaal uitgesloten is de Haarlemse Parade nog niet. Er is een nieuw evenement in de maak dat plaats moet vinden aan de Veerplas. Dit zou een mogelijkheid zijn voor de Parade om bij aan te sluiten. Dat gaat de gemeente nog voorleggen aan de organisatie.