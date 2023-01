IJmond nl Rode Kruis Ziekenhuis: "Hopen om 18.00 uur weer alle werkzaamheden te kunnen verrichten"

Door een ICT-storing in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk lagen donderdag veel werkzaamheden stil. Sandra de Jong, woordvoerder van het ziekenhuis, laat aan NH weten dat de storing inmiddels bijna is verholpen.

Verschillende bezoekers van het RKZ komen donderdagmiddag opgelucht naar buiten. De meesten van hen zijn ondanks de storing namelijk niet voor niets naar het ziekenhuis gekomen. Het RKZ werkte tijdens de storing naar eigen zeggen 'om de storing heen'. Vooral de spoedhulp had te lijden onder de storing, deze werkzaamheden werden tijdelijk overgenomen door ziekenhuizen in de omgeving.

"De systemen werken weer naar behoren" Sandra de Jong, woordvoerder Rode Kruis Ziekenhuis

Na ruim acht uur is er goed nieuws: de storing lijkt grotendeels voorbij te zijn en de digitale systemen beginnen weer te werken. Volgens de woordvoerder van het RKZ zullen alle werkzaamheden vanaf 18.00 uur weer worden hervat. "De systemen werken weer naar behoren", vertelt ze. "We zijn nu bezig om de digitale patiëntinformatie op orde maken." Wie morgen een afspraak heeft, hoeft zich geen zorgen te maken. De Jong: "Er is geen reden om zorg voor morgen af te zeggen." Een van de bezoekers die naar buiten komt, komt zichtbaar bij van zijn narcose. De storing vond plaats tijdens zijn operatie. "Ik heb er zelf niets van gemerkt en ze hebben de operatie gewoon afgemaakt", vertelt hij.