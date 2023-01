Brokstukken vliegen na explosie door ruit overburen: "Dat dit op IJburg kan gebeuren"

De kracht van de explosie bij een woning op het Amsterdamse Piet Zwarthof op IJburg was zo groot, dat de klep van de brievenbus door de ruit van de slaapkamer op de eerste etage van de overburen vloog. Er raakte niemand gewond, maar buurtbewoners zijn wel geschrokken.

Tijdens de explosie ligt de overbuurvrouw te slapen. De klep komt door het dubbele glas van de ruit van de slaapkamer heen, raakt haar plafond en daarna een spiegel. "Overal in de kamer lag glas", vertelt ze tegen AT5.

"Dat dit in een wijk als IJburg kan gebeuren. Het is heel erg schrikken"

De overbuurvrouw vindt het niet te bevatten. "Dat dit in een wijk als IJburg kan gebeuren. Het is heel erg schrikken, voor ons allemaal hier in de straat."

De overbuurvrouw is niet de enige die rond 2.00 uur vannacht wakker wordt. Andere bewoners worden ook gewekt door de enorme knal. "Mijn gehoor is niet zo goed", vertelt een andere bewoner van het Piet Zwarthof. "Maar ik heb het wel goed gehoord. Ik dacht het vuurwerk was."