Ajax verscheurt contract en is na vier jaar af van miskoop Magallán

Aan het verblijf van Lisandro Magallan bij Ajax is na vier jaar een einde gekomen. De club laat vandaag weten dat het contract van de Argentijn, dat nog tot komende zomer doorliep, is ontbonden.

Magallán kwam in de winter van 2019 over van het Argentijnse Boca Juniors. In die tijd had Ajax net veel succes gehad met Zuid-Amerikaanse aankopen als Davinson Sanchez, David Neres en Nico Tagliafico. Bij Magallán werd al snel duidelijk dat hij zich niet in dat rijtje zou voegen. Hij maakte zijn basisdebuut tegen Feyenoord, maar ging daar al gelijk een paar keer gruwelijk in de fout. De rest van het seizoen kwam hij bijna niet meer in de plannen van Erik ten Hag voor.

Tottenham

Magallán, kreeg nog een paar invalbeurten, maar wist ook in die momenten geen indruk te maken. Tijdens het fiasco tegen Tottenham Hotspur (2-3) viel de Argentijn in de laatste minuut in. Elke Ajacied wordt nog weleens gillend wakker van het hoe het daarna ging. Bij een 2-2 gelijkspel maakte hij opnieuw een fout waaruit Lucas Moura zijn derde doelpunt wist te maken.

In de seizoenen die volgden werd Magallán telkens verhuurd. Eerst aan het Spaanse Deportivo Alaves, later nog aan het Italiaanse Crotone en Anderlecht uit België, waar hij tot vorig seizoen speelde. Daarna kwam er geen club meer voor Magallán en dus trainde hij de eerste helft van dit seizoen weer op de Toekomst.