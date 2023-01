Wethouder zwijgt over uitspraak biomassacentrale 'Hij ontwijkt verantwoordelijkheid'

De Purmerendse wethouder Rotgans wil geen vragen beantwoorden over de tweede biomassacentrale. De centrale moest er volgens hem in 2020 koste wat kost moest komen. "We hebben een tweede biomassa nodig, anders redden we het niet!", zei hij toen. Nu deze er toch niet komt en de energieleverancier aangeeft de vraag gewoon aan te kunnen, wil de wethouder geen verklaring geven hoe dat kan. En dat komt hem op kritiek te staan.

Eind 2022 besluit de Stadsverwarming Purmerend (SVP) geen tweede biomassa centrale te bouwen. Volgens de warmteleverancier hoeven Purmerenders voorlopig niet in de kou te zitten. "Met de huidige bronnen kunnen we de huidige vraag en energiebehoefte aan", laat SVP weten. De tweede centrale stond gepland voor 2025.

Mark Intres van D66 vraagt zich nu af of de wethouder de raad wel goed heeft geïnformeerd. "Als je twee jaar geleden nog zegt dat het absoluut noodzakelijk is en het nu niet zo zou zijn, dan klopte het toen niet, of het klopt nu niet", stelt hij. Hij krijgt na schriftelijke vragen geen antwoord van de wethouder en wordt doorverwezen naar SVP. "Dat is ontwijken van de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor de energietransitie en warmtevoorziening van onze inwoners."

10.000 huizen

Intres vraagt zich af wat er nu precies veranderd is. "Purmerend heeft de ambitie om tot 2040 tienduizend woningen erbij te bouwen. Er staan overal hijskranen in de stad, de vraag naar warmte zal alleen nog maar groeien."

Purmerend is voor honderd procent aandeelhouder van de SVP, maar wil zich niet mengen in de bedrijfsvoering. Volgens de gemeente heeft Rotgans twee jaar gelden "gereageerd op de maatschappelijke ontwikkelingen van dat moment." En is de levering van warmte nog steeds even belangrijk. "De inhoudelijke afwegingen welke warmtebronnen hiervoor worden gebruikt, hoort bij de bedrijfsvoering van SVP", aldus de gemeente.