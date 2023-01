Weer auto beschoten op Wembleylaan in de Watergraafsmeer: "Net het Wilde Oosten"

Voor de tweede keer in een week zijn er schoten gelost op de Wembleylaan in de Watergraafsmeer. Net als vrijdag had de schutter het gemunt op een auto.

Rond 12.30 uur richtte een fietser zijn vuurwapen op een geparkeerde auto en loste hij meerdere schoten. Een getuige zag hem er vervolgens vandoor fietsen. Er zat op het moment van schieten niemand in de auto. Het stuk van de Wembleylaan waar de schoten werden gelost is op dit moment afgezet. De Forensische Opsporing doet daar onderzoek. Er zijn meerdere kogels op straat aangetroffen.

Een buurvrouw stond in de keuken toen ze drie harde knallen hoorde. "Ik had al snel door dat het geen vuurwerk was. Toen ging ik naar buiten en zag ik iemand wegfietsen. Het bleek toen dat iemand op een auto had geschoten", vertelt ze.

Het is hetzelfde stukje van de Wembleylaan waar afgelopen vrijdag dus ook al een auto werd beschoten. Toen was het een voetganger die zijn wapen richtte op een auto waar een Amstelveens stel van 60 en 65 jaar oud inzat. Zij bleven ongedeerd.

Onderzocht wordt of de twee incidenten verband met elkaar houden.