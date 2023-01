Schrik na autobrand Julianadorp: "Gelukkig heeft niemand wat, dat is het belangrijkste"

De auto compleet verwoest, ramen van de voorgevel kapot en van de groene kliko resten alleen nog twee wielen. Een zoveelste autobrand in de regio Den Helder in korte tijd zorgde afgelopen nacht voor veel schade aan Middelzand in Julianadorp. De auto stond bij de voorgevel van het huis. Niemand raakte gewond, maar de schrik is groot: "Het komt nog niet helemaal binnen, maar gelukkig heeft niemand wat en blik is vervangbaar."

Het is rond 3.20 uur vannacht als een auto aan Middelzand in Julianadorp in brand staat. De auto staat tegen het huis van de eigenaren aan. Buren die de brand opmerken proberen de bewoners wakker te krijgen. "Ja heel erg. Ik heb er niets van meegekregen. Ik werd wakker en toen was alles al geblust", vertelt de bewoonster. Ze kijkt op van de ravage voor haar woning: "Ik was in een diepe slaap. Ik heb de afgelopen week veel gewerkt en was bekaf."

Camera

De politie is bezig met buurt- en sporenonderzoek, maar weinig buren hebben iets gezien of gehoord tot het moment van de zwaailichten en het blussen van de brand. "Ik denk wel dat het is aangestoken", zegt de eigenaresse van de auto. Ze heeft geen idee door wie en waarom. "Helaas staat er niets op de beelden van de beveiligingscamera. Ik heb vannacht meteen de beelden gekeken, maar de camera staat alleen gericht op mijn stoepje."