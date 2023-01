Eis tegen 56-jarige Amsterdammer: 16 maanden cel voor aanranding en verkrachting in pashokjes

Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk tegen de 56-jarige Richard K. uit Amsterdam. Het OM verdenkt K. van het aanranden van een 39-jarige vrouw in een pashokje van de H&M in Haarlem en het verkrachten van een 16-jarig meisje in een pashokje van Urban Outfitters in Amsterdam.

Het eerste vergrijp vond plaats op 2 december 2020. In de H&M in Haarlem zou de verdachte tegen het 39-jarige slachtoffer hebben gezegd dat hij van de recherche was en dat hij de vrouw verdacht van winkeldiefstal. K. zou haar vervolgens hebben gedwongen zich uit te kleden in een pashokje. Daarna zou hij haar blote borsten hebben aangeraakt en haar gedwongen hebben de benen te spreiden. Volgens justitie gebruikte K. op 14 november 2021 dezelfde methode in Amsterdam. Hierbij zou hij de blote billen en schaamlippen van een 16-jarig meisje hebben aangeraakt. Ook zou hij zijn vingers in haar vagina hebben gestopt. En dat is juridisch gezien verkrachting.

De rechtbank in Haarlem

Tijdens het begin van de inhoudelijke behandeling vanmorgen in Haarlem zei Richard K. dat hij zich maar weinig kon herinneren. "Mijn geheugen is gewoon slecht." Volgens zijn advocaat Peter Plasman constateerde een psycholoog eerder al dat K. een uitermate gebrekkig geheugen heeft. Afgelopen juni legde K. bij de politie wel een bekennende verklaring af, maar naar eigen zeggen deed hij dat omdat hij er 'vanaf wilde zijn'. Op de vraag van de rechter of het wel mógelijk is dat hij het heeft gedaan antwoordde K. vandaag: "Alles is mogelijk."

Maar daarna ontkende K. opeens stellig. "Ik heb geen meisje van 16 verkracht. Ik heb haar nooit aangeraakt. Dat is niet gebeurd. Ik raak niemand aan." Na kort overleg met zijn advocaat was van die stelligheid niet veel meer over. "Wat zij zeggen (de slachtoffers, red.) moet u serieus nemen." En even later: "Het is belachelijk wat ik heb gedaan."

'Grote kans op herhaling' Richard K. is eerder bij justitie in beeld geweest vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ook zou hij vaker bij pashokjes hebben rondgehangen. In 2019 kreeg hij van H&M in Amsterdam nog te horen dat hij niet langer welkom was in de winkel. Volgens de reclassering is de kans op herhaling groot, en daarom eist het OM naast een gevangenisstraf van 16 maanden en 8 maanden voorwaardelijk, ook dat K. zich laat behandelen. De Amsterdammer zelf ziet dat niet zitten. Hij zegt zijn lesje geleerd te hebben. Advocaat wil vrijspraak verkrachting Advocaat Plasman wil vrijspraak voor verkrachting vanwege gebrek aan bewijs. Ook wil Plasman de bekennende verklaring uit de bewijsvoering hebben. Omdat K. ook toen al gezegd zou hebben dat hij zich de penetratie niet meer kan herinneren. De verdachte had vandaag het laatste woord. “Ik heb nu tien maanden vastgezeten. Ik heb nagedacht over de stomme dingen die ik heb gedaan en de slachtoffers die ik heb gemaakt. Daar baal ik het meest van. Na mijn straf wil ik mijn excuses aanbieden aan de slachtoffers. Nu niet. Laat mij mijn straf maar uitzitten. Daarna wil ik ze spreken." De rechter doet op 19 januari uitspraak.