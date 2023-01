Adam en Olivia meest gekozen Amsterdamse babynamen

Van de tot november 9079 geboren Amsterdammertjes kregen er 65 de naam Adam. Noah (49 keer) en Benjamin (40 keer) completeren de top drie populairste jongensnamen. Vorig jaar was Noah nog de populairste jongensnaam in Amsterdam, toen stond Adam op twee. Landelijk is Noah nog wel koploper, Adam vinden we in die lijst pas terug op de veertiende plaats.

Olivia is net als vorig jaar de populairste meisjesnaam. 46 Amsterdamse baby's kregen die naam. Noor (43 keer) is net als vorig jaar de nummer twee, Yara (33 keer) is nieuw in de top vijf. Landelijk zijn Emma, Julia en Mila de meest gekozen meisjesnamen. Olivia is landelijk de nummer vijf.



De meest voorkomende Amsterdamse jongensnamen in 2022:



1. Adam, 65 keer

2. Noah, 49 keer

3. Benjamin, 40 keer

4. Zayn, 36 keer

5. Liam, 33 keer

6. James, 31 keer

7. Luca, 30 keer

8. Alexander, 28 keer

Lucas, 28 keer

Rayan, 28 keer