Geen opnames en operaties in het Rode Kruis Ziekenhuis door ICT-storing

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft te kampen met een ICT-storing, waardoor er geen patiënten meer kunnen worden opgenomen. Ook zijn alle operaties die vandaag gepland staan uitgesteld.

Via de website biedt het ziekenhuis excuses aan het ongemak. "Alle noodzakelijke procedures zijn in werking getreden. Een update volgt zo spoedig mogelijk", is er verder te lezen.

Woordvoerder van het ziekenhuis Sandra de Jong laat weten dat de oorzaak van de storing nog niet bekend is. Ze kan daarom nog geen uitspraak doen over de duur en hoop dat het zo snel mogelijk opgelost kan worden.

"Er kunnen op het moment geen patiënten opgenomen worden, er is dus geen acute zorg", vertelt ze. "Ook gaan de operaties niet door. Op sommige afdelingen gaan dagbehandelingen wel door, zoals bij oncologie, maar geldt niet voor iedere afdeling. De patiënten wiens afspraken niet doorgaan, worden gebeld."

De Jong vertelt dat waar het kan er zoveel mogelijk wordt overgeschakeld op papier. "Maar dit is niet voor iedere afdeling mogelijk."

