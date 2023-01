Honderden arbeidsmigranten tijdelijk zonder werk door lagere productie kassenbedrijven

Door de hoge energiekosten hebben kassenbedrijven hun productie teruggeschroefd. Hoewel de winter toch al een rustigere periode is, zitten nu nog meer mensen tijdelijk zonder werk. Het gaat om honderden arbeidsmigranten. Ook van enkele kleine huisvestingslocaties is de huur inmiddels opgezegd, zo meldt het Noordhollands Dagblad .

"Januari is altijd al een rustige periode en dus zijn er veel mensen terug naar het thuisland of met vakantie", zegt Vincent Jansen, manager bij NL Jobs, een uitzendbureau dat arbeidsmigranten regelt op Agriport in Middenmeer. "Maar doordat kassen minder hun teelt belichten vanwege de energieprijzen, is het dal groter dan normaal."

Lange vakantie

De mensen zitten niet werkloos thuis. "Ze hebben of een lange vakantie opgenomen of hebben ontslag genomen - vanwege te weinig uren - en komen later weer terug. Verplicht verlof is niet aan de orde, dat gaat in overleg. Het hangt ook af van de vakantiedagen."

Maar of ze werkelijk terugkomen, is nog even de vraag. "Dat is altijd onzeker", beaamt Jansen. "Ze zeggen van wel, maar als ze net even ander werk vinden in de tussentijd, zijn ze weg." Dat zou in Duitsland kunnen zijn, waar hogere uurlonen zijn en betere huisvesting is. "In Duitsland is men meer bewust van de importantie van arbeidsmigranten dan in Nederland. De regering doet daar dan ook meer om het land aantrekkelijker te maken."

Risico

"Dus alles wat nu uitstroomt vanwege gebrek aan werk is een risico", vervolgt Jansen. "Daarom zijn we ook altijd op zoek naar klanten die een andere seizoenspiek beleven, zoals distributie en logisitiek. Onze mensen zijn vooral werkzaam in de glastuinbouw."

Een aantal woonlocaties is nu leeg. De huur is al opgezegd van huisvestingslocaties in Slootdorp (voormalige hotel Lely), Den Oever en Breezand, aldus het Noordhollands Dagblad.