Een instortende windmolen: kan dat ook in Noord-Holland?

Het was een bizar beeld: woensdag brak door de harde wind een deel van een windturbine bij Zeewolde in Flevoland af. Dat zorgde voor een enorme ravage en wonderwel vielen er geen slachtoffers. Is zoiets mogelijk in Noord-Holland, waar ook een groot aantal windmolens staan?

AT5 / Luuk Koenen

'Nee', is het korte antwoord van Chris Westra, expert op het gebied van windmolens en windenergie. Daarover schreef hij het boek 'Zet ze maar op zee'. Hij legt uit hoe het ongeluk in Flevoland heeft kunnen gebeuren. "In Zeewolde stonden nog hele oude tweebladsturbines. De maximale periode die zo'n turbine meegaat, is zo'n twintig jaar. Deze stonden er al bijna 24 jaar." "Net zoals in het verkeer gebeuren er soms ongelukken", legt hij uit. "Deze turbines waren te oud. Dan kan zoiets een keer gebeuren. De turbines hebben er te lang gestaan. Het verbaast me dat ze niet eerder zijn vervangen." Geen zorgen Volgens Westra hoeven de inwoners van Noord-Holland zich geen zorgen hoeven te maken over in elkaar stortende windmolens. "Dit type kom je niet meer tegen. Ze hebben overal gestaan, ook in Noord-Holland, maar nu niet meer." Robert Portier, woordvoerder van Vattenfall, bevestigt dat het verouderde type windmolen in Zeewolde niet meer in Noord-Holland staat. De energieaanbieder is beheerder van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer. "Alleen daar, in Zeewolde, hadden wij nog dat type windmolens staan. Je kan ze nog tegenkomen, bijvoorbeeld op het land bij boeren. Maar in Noord-Holland hebben wij ze sowieso niet meer." Westra: "De moderne windmolens, die nu overal in Nederland staan en nog worden neergezet, gaan veel langer mee." Zie de beelden van de afgebroken windmolen hieronder. Beeld: Omroep Flevoland

Noord-Holland in top drie van aantal windmolens Noord-Holland kent een aantal windmolenparken op land, zoals bijvoorbeeld het Prinses Ariane Windpark in de Wieringermeer met 99 turbines, Windpark Burgervlotbrug in Burgervlotbrug (9 turbines) en Windpark Waardpolder in Wieringerwaard (6 turbines). Die eerste is goed voor de energievoorziening van 370.000 huishoudens. In totaal stonden er in 2021 353 windmolens op land in de provincie. Met dat aantal staat de provincie op de derde plaats in de ranglijst, na Flevoland en Friesland. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Om de veiligheid te waarborgen, keurt een commercieel bedrijf de turbines twee keer per jaar. Bovendien worden alle turbines meerdere keren per jaar onderzocht. "Je kan dat vergelijken met de keuring van een auto", vertelt Portier. "Daar moeten ook altijd zaken zoals filters worden vervangen."

"We hebben uitsluitend nog turbines met drie bladen in Noord-Holland en die zijn een stuk stabieler" Robert Portier, woordvoerder Vattenfall

Dat de keuring wordt gedaan door commerciële bedrijven, is volgens de woordvoerder niet zo raar. "Dat gebeurt bij een boel andere zaken, zoals stofzuigers of auto's, ook. Dat neemt niet weg dat er bepaalde richtlijnen zijn. We gaan ervan uit dat de keuring in Zeewolde goed is gebeurd, maar wij hadden dit ook niet zien aankomen." De turbines van Vattenfall in Noord-Holland zijn in ieder geval veilig, verzekert Portier. "We hebben uitsluitend nog turbines met drie bladen en die zijn een stuk stabieler." Ook Westra heeft een geruststellende gedachte voor iedereen die in de buurt van een windmolen woont of rijdt. "Ik heb eens een onderzoek gedaan naar de kans op een dodelijk ongeluk met een windmolen. Die is nihil. Het is geen enkel probleem dat ze in de buurt van snelwegen en woonwijken worden gebouwd."