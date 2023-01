Grote privécollectie kamelen in Haarlem tentoongesteld: 'Ik heb er nog veel meer'

De Haarlemse Tony van Wechum ging 34 jaar geleden in Egypte met een witte kameel op de foto: "Ja, ergens daar ben ik gegrepen door het 'kamelenvirus'." Ze kocht daar haar eerste kamelen beeldje, het begin van haar enorme kamelen collectie die vanaf vanmiddag geëxposeerd wordt in het kleinste museum van Haarlem.

Kamelen in het Kleinste museum van Haarlem - NH Nieuws

De collectie bestaat uit kamelen en dromedarissen “Wij in Nederland maken een groter onderscheid dan de rest van de wereld”, aldus Tony. Ze koopt er zelf niet heel veel meer bij maar krijgt de beelden vooral van vrienden. “Ze vinden het ook wel makkelijk. Het leukst vind ik gebruiksvoorwerpen zoals theekopjes, peper-en-zoutstel en noem maar op.”

Maurice Blaauw/NH Nieuws

“Ik heb al van alles gehad: van pinguïns tot drogisterij spullen.” Mark Verburg - Kleinste museum van Haarlem

Mark Verburg had een aantal weken nodig om even goed na te denken hoe hij de collectie van Tony ging exposeren. “Ik heb al van alles gehad van pinguïns tot drogisterij spullen.” Hij heeft het idee dat de collectie het goed gaat doen bij het publiek. “Ja, toen ik bezig was waren er al klanten tussen de kamelen aan het snuffelen, je moet ze dan toch teleurstellen dat deze niet te koop zijn”, lacht Mark.

“Erop en eraf komen is altijd even lastig, maar het rijdt zo gracieus.” Tony van Wechum, kamelenverzamelaar

Het leukste wat Tony op een kameel heeft gedaan is rijden. “Erop en eraf komen is altijd even lastig, maar het rijdt zo gracieus.” Dat is ook gelijk wat ze zo leuk vindt aan de dieren: “De gracieuze bewegingen, met zo’n arrogante kop van 'ik loop gewoon door', vind ik prachtig”, jubelt Tony. Tekst gaat door onder de foto.

Maurice Blaauw/NH Nieuws

Elk jaar gaat ze naar Egypte en daar koopt ze dan vaak nóg een kameel. “Ik ben ook een keer naar Dubai geweest en heb daar kamelen race gekeken.” Na het stileren van de kamelen collectie heeft Mark ook wel zin gekregen in een reisje naar Egypte. “Maar dan vooral vanwege het weer.” De tentoonstelling is vanaf vanmiddag 16:00 uur te bewonderen tot en met 27 februari 2023.