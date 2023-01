Woning beschadigd bij autobrand in Julianadorp

In Julianadorp stond vannacht rond 3.20 uur een auto in brand. De auto stond geparkeerd voor een huis in de straat Middelzand. De woning is ook beschadigd is geraakt door het vuur.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er over de toedracht van de brand nog weinig bekend is. "Brandstichting is niet uitgesloten", zegt ze. Vandaag zal het verder worden onderzocht.

De woning is ook beschadigd geraakt door de brand. Op foto's is te zien dat er veel schade is aan het raam. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vertelt dat er niemand bij de brand gewond is geraakt. "Een buur kreeg de bewoners eerst niet wakker, maar zij werden uiteindelijk wakker en zijn ongedeerd. Het vuur was ook niet in de woning."