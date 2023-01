Flinke schade bij explosie in flat Heemskerk

In het portiek van een flatgebouw aan de Raadhuisstraat in Heemskerk heeft rond 23.45 uur een explosie plaatsgevonden. Een explosievenverkenner van de politie doet momenteel onderzoek.

De bewoner van één woning heeft zijn huis moeten verlaten, zolang niet duidelijk is of de situatie veilig is. Dat moet het onderzoek van de politie gaan uitwijzen. Ook is de straat met politielint afgezet. Andere bewoners kunnen wel veilig thuis slapen, zo meldt de politie.

De explosie in de centrale hal van het flatgebouw veroorzaakte veel schade, maar er is verder niemand gewond geraakt.

De politie komt graag in contact met getuigen van de explosie of met mensen met camerabeelden.