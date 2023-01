Evenveel vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel als voor pandemie

Plastisch chirurgen hebben rond de jaarwisseling landelijk ongeveer evenveel vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel behandeld als in de jaren voor de pandemie. Van de in totaal 52 slachtoffers met ernstig letsel komen er vijf uit Amsterdam, meldt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

In totaal werden 32 (gedeeltelijke) vingeramputaties uitgevoerd. Twee patiënten verloren geheel hun hand. Ook was er vaak sprake van botbreuken (38), brandwonden (20) en andere verwondingen, onder meer aan het gezicht. 23 slachtoffers zijn mannen onder de 18 jaar, het merendeel is onder de dertig jaar.

Volgens de NVPC was illegaal vuurwerk de grootste boosdoener, maar waren er ook tien slachtoffers van legaal vuurwerk. Een heel jong kind liep een ernstige brandwond op door een sterretje. Een jongen van elf moet een oog en een hand missen.

Rond de jaarwisseling van 2019 naar 2020 werden vijftig slachtoffers behandeld door plastisch chirurgen. Dat aantal daalde tijdens de coronacrisis toen een vuurwerkverbod van kracht was. Rond de jaarwisseling naar 2021 raakten achttien mensen ernstig gewond, het jaar erop iets minder dan veertig.

De NVPC pleit al langer voor een vuurwerkverbod. "Elk slachtoffer is er een te veel. Kinderen zien de gevaren niet maar kampen voor de rest van hun leven met de gevolgen, zowel lichamelijk als psychisch", aldus plastisch chirurg Annekatrien van de Kar van het OLVG.