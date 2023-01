De KNVB tovert oud-Ajacied Nigel de Jong uit de hoge hoed als nieuwe directeur topvoetbal

Nigel de Jong is door de KNVB aangesteld als directeur topvoetbal. De oud-international behaalde afgelopen voorjaar zijn papieren. De Jong begint deze maand aan zijn nieuwe klus en is daarmee de opvolger van Nico-Jan Hoogma.

De voormalig Ajacied is pas 38 jaar, maar denkt al genoeg ervaring te hebben om deze functie in te vullen. "Werken in het topvoetbal vraagt specifieke kennis en ervaring. Die heb ik in mijn jaren als speler opgedaan bij verschillende clubs in binnen- en buitenland en kan ik nu gebruiken."

De Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van Ajax en kwam uiteindelijk in het eerste elftal te spelen. De Jong droeg 133 keer het shirt van Ajax. In de winter van 2006 verliet hij Nederland voor het Duitse Hamburger SV. "Het is zeventien jaar geleden dat ik Nederland verliet, maar ik ben het Nederlands voetbal natuurlijk altijd blijven volgen. En ik ben er voor mijn gevoel altijd onderdeel van gebleven."

Later in zijn carrière speelde hij nog voor Manchester City, AC Milan, LA Galaxy, Galatasaray en 81 wedstrijden voor het Nederlands elftal. In de zomer van 2021 beëindigde De Jong bij het het Qatarese Al-Shahania SC zijn carrière. Dit voorjaar ronde hij de UEFA MBA-managementopleiding af waardoor hij in deze functie aan de slag mag gaan.