Vijf nieuwe wandelroutes in Saendelft

Wie goede voornemens heeft om in 2023 meer te bewegen kan zijn lol op in Saendelft. In en rondom Assendelft, waar niet alleen nieuwe woningen worden gebouwd, worden eind deze maand ook vijf nieuwe wandelroutes en een boerenlandpad geopend.

Het nieuwe boerenlandpad bij Saendelft ligt tussen Busch en Dam en de nieuwbouwwijk Kreekrijk. Om het pad toegankelijk te maken is aan de Noorderweg een dam met duikers aangelegd (zie foto). Op de dam is een hek geplaatst met een overstap.

Sinds maandag is het pad open voor wandelaars. Hondeneigenaren moeten een andere wandelroute kiezen, want viervoeters zijn niet toegestaan. Tussen 1 maart en 15 juni is het pad jaarlijks gesloten in verband met het broedseizoen. Rondom Saendelft worden ook vijf nieuwe wandelroutes ontwikkeld. Het startpunt is station Krommenie-Assendelft.

Onderdeel wandelnetwerk

De nieuwe ommetjes worden onderdeel van Wandelnetwerk Noord-Holland; een netwerk met ruim 3500 kilometer aan routes door de hele provincie. De aanleg van de bewegwijzering is begin november gestart en zal in januari 2023 worden opgeleverd. De wandelroutes zijn vanaf eind januari te zien op de website van het wandelnetwerk.