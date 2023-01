Mishandeling met jaarwisseling in Heemskerk: "Het is klaar, hij is dood, wegwezen!"

Net na middernacht gaat het mis aan het begin van het nieuwe jaar. Twee mannen worden door een grote groep jongeren mishandeld op het Gildeplein in Heemskerk. Dit alles gebeurt in 10 minuten tijd, maar beide slachtoffers raken gewond en de angst is groot.

Even later kan hij weer opstaan. Op dat moment hoort hij een van de jongeren iets verschrikkelijks zeggen: "Ik hoorde iemand schreeuwen: 'Het is klaar, hij is dood, wegwezen!'. Dat ging over mijn zwager, die ik even later bewusteloos zag liggen. Ik liep naar mijn zwager toe en vroeg of het ging en hij gaf toen gelukkig antwoord, ik was opgelucht dat hij nog leefde."

Een van de twee slachtoffers is een relatief nieuwe bewoner in de straat. Hij woont er net drie maanden, samen met zijn vrouw. Die avond viert hij voor het eerst oud en nieuw met zijn schoonouders. "We stonden op het balkon en zagen dat er bij de Vomar door een grote groep jongeren brand werd gesticht." Het slachtoffer wil dat niet laten gebeuren en schreeuwt naar beneden dat ze weg moeten gaan en de brand moeten blussen. "Die jongeren hoorden mij niet. Toen ben ik naar beneden gegaan om de boel te sussen."

De jongeren renden direct weg. Niet lang daarna kwam de politie met een speciaal arrestatieteam. "Helaas is toen nog niemand aangehouden." Beide mannen zijn dan gewond. De bewoner heeft een klap met een fles op zijn hoofd gehad en is meerdere keren geschopt en geslagen. Zijn zwager heeft meerdere verwondingen heeft opgelopen: een wond aan zijn wenkbrauw, zijn mond en een gebroken neus. De man heeft meerdere hechtingen in zijn gezicht.

Trauma

Naast de verwondingen die beide mannen hebben opgelopen heeft het incident ook voor een trauma gezorgd. De buurtbewoner vertelt dat hij bang is voor nog een ontmoeting met zijn mishandelaars. "Ik heb best veel angst dat het groepje jongeren straks weer voor mijn neus staat. Ik ben bang dat als ik straks weer aan het werk ga en mijn vrouw alleen is en dat ze haar bijvoorbeeld iets aandoen. We hebben slachtofferhulp ingeschakeld. Daar zijn mijn zwager en ik mee in gesprek."

Op het moment dat NH Nieuws met een van de slachtoffers spreekt is hij een ronde aan het maken door de buurt waar dit alles gebeurde in Heemskerk. "Om camerabeelden te verzamelen. We proberen in de buurt te vragen wie er camera's heeft hangen, zodat de beelden niet gewist worden." Zo heeft de Primera in de buurt drie dagen de beelden gehad. "Daar zijn we te laat geweest, die beelden zijn al weg. En dat is nou precies de plek waar mijn zwager mishandeld is."

Bewijs

Het slachtoffer hoopt dat mensen die meer weten of iets gezien hebben zich gaan melden bij de politie. "Ze hebben affiches opgehangen. We zoeken naar getuigen en hopen dat er jongeren zijn die zelf niks hebben gedaan of andere omstanders die zich melden. Dan is er meer bewijs."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen tips zijn binnengekomen. "Voor zover ik kan zien niet." Verder zegt de woordvoerder dat de politie bezig is met een buurtonderzoek. "Opvragen van camerabeelden is daar een onderdeel van. Dus daar zijn we mee bezig." De politie geeft verder aan nog niets te kunnen zeggen of er bekenden van de politie onder de jongeren zijn.