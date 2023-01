Ondernemers klaar met Bijenkorf-file: "Dit moet echt stoppen en wel zo snel mogelijk"

Wat betreft MKB-Amsterdam is de file nog voor Pasen weg. "Wij denken: stel nu zo snel mogelijk een verbod in voor motorvoertuigen met uiteraard uitzondering voor bestemmingsverkeer en ga dan in de toekomst naar een toegangssysteem waar alleen de mensen toegang hebben die hier iets te zoeken hebben", vertelt vicevoorzitter Guido Frankfurther.

De file is niet bepaald een nieuw fenomeen. In 1999 opperde toenmalig wethouder Guusje ter Horst om de koopzondag voor winkels terug te draaien vanwege de file voor de parkeergarage. "Voor de stad als geheel vind ik het fantastisch, levendig. Ik vind het voor de mensen die buiten Amsterdam wonen leuk, shoppen. Maar voor de mensen die in de binnenstad wonen is het een complete ramp", zei ze destijds.

Frankfurther, die nu dus de ondernemers vertegenwoordigt, was begin jaren 2000 zelf stadsdeelwethouder in het centrum, maar ook hij kreeg het probleem niet opgelost. "We hadden het met z'n allen al 25 jaar geleden kunnen oplossen. Dat is niet gebeurd en ook niet in de jaren daarna. Maar goed; laten we vooruit kijken. Laten we het nu oppakken. Nu is er draagvlak van bewoners, ondernemers en hopelijk ook de politiek."

Wethouder wil probleem 'echt oplossen'

Verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt blij te zijn met de steun van de ondernemers. "Dit probleem wil ik echt oplossen. Het speelt al zo lang en er is al zoveel over gedacht en gesproken, maar ik denk dat er nu gewoon een keuze moet worden gemaakt. Daarom heb ik dit najaar gevraagd om alle opties en de uitvoerbaarheid op tafel te leggen. Want nu we nog geen intelligente toegang (kentekencamera's, red.) tot onze beschikking hebben, moeten we kijken hoe we verkeer kunnen weren zonder de weg voor verkeer af te sluiten dat daar wel echt moet komen. De oplossingen zullen ook ergens pijn doen. Maar het is echt nodig voor de leefbaarheid in de binnenstad.”

De gemeenteraad debatteert volgende week over de kwestie.