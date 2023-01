Heiloo en Uitgeest enige gemeenten in de provincie met bevolkingsafname

Heiloo en Uitgeest zijn de enige gemeenten in Noord-Holland die in 2022 een afname hebben van het aantal inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het tekort aan nieuwe woningen lijkt hierin een rol te spelen, maar over de leefbaarheid zijn geen al te grote zorgen.

In alle provincies is er gemiddeld een toename van de bevolking. Noord-Holland heeft een groei van 16 per 1000 inwoners. Alleen Flevoland groeide het afgelopen jaar harder. Bij de grote steden groeide Amsterdam na Almere het hardst.

In heel Nederland waren er maar negen gemeenten waar het inwonertal kromp. Uitgeest heeft een bevolkingsafname van 5,3 personen per 1000 inwoners. In Heiloo ligt dat cijfer op 4,1. Maar het is de vraag wat de groei in de andere gemeenten waard is. De meesten hebben een positief cijfer vanwege de opvang van vluchtelingen of migranten. Zonder die opvang zou meer dan de helft van de gemeenten een bevolkingsafname hebben.

Woningbouw probleem in Heiloo

In Heiloo waren er geen grote opvanglocaties met veel vluchtelingen "Maar we hebben wel aan alle normen voor opvang voldaan", zegt fractievoorzitter Linda Verbeek van Heiloo-2000, al sinds jaar en dag de grootste politieke partij in de gemeente. "Het probleem is dat we wel wat vergrijzen. Om die reden zijn we wel waakzaam, maar er is zeker geen paniek."

"Ons grootste probleem is woningbouw", legt de fractievoorzitter uit. "Het plan voor de nieuwbouw van 1265 woningen in de nieuwe wijk Zandzoom is door de Raad van State teruggefloten. Dat heeft vooral met het stikstofprobleem in Nederland te maken. We hopen dat de wijk er op termijn toch komt en dan zullen de cijfers waarschijnlijk ook veranderen."