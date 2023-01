17-jarige Almeerder opgepakt voor twee gewapende overvallen in Bussum

Een 17-jarige jongen uit Almere is vermoedelijk verantwoordelijk voor twee gewapende overvallen in Bussum. Hij zou in december een winkel en een pizzeria hebben beroofd. Na uitgebreid onderzoek heeft de politie de verdachte vandaag gearresteerd.

De overvaller sloeg op zaterdag 17 december voor het eerst toe in Bussum. Een winkel aan de Landstraat werd toen overvallen. De dader bedreigde het personeel met een wapen en eiste geld. Een week later vond een soortgelijke gewapende overval plaats in een pizzeria aan de Clinge.

In eerste instantie ontbrak na beide overvallen ieder spoor van de dader. Gezien hetzelfde signalement én dezelfde werkwijze was er bij de politie al wel het vermoeden dat het om dezelfde dader zou gaan. Enkele weken later bleek dat voorgevoel te kloppen.

Forensisch onderzoek

Met de informatie die uit het buurtonderzoek naar voren is gekomen, de uitslagen van het forensisch onderzoek en het nalopen van alle camerabeelden kwam de verdachte uiteindelijk in beeld.

De 17-jarige jongen is vandaag opgepakt als verdachte van beide overvallen. Momenteel zit hij vast en wordt gehoord.