Handbalster Lynn Holtman stapt over naar SEW en staat dit weekend al tegenover oude club

SEW heeft zich per direct versterkt met Lynn Holtman. De pas 18-jarige opbouwspeelster speelde de afgelopen jaren voor Kwiek uit Raalte, maar vindt het nu een mooie tijd om een stap omhoog te maken. "Ik had niet verwacht dat SEW nog langskwam'', aldus Holtman.

Lynn Holtman in dienst van Kwiek - Johan Wolff/Orange Pictures

Afgelopen week werd bekend dat Michael Vijverberg zijn contract tot 2027 heeft verlengd bij SEW. De pas 26-jarige trainer heeft grote plannen in Noord-Holland ook Holtman denkt dat daar muziek in zit. "Ik denk dat mijn kwaliteiten beter uitkomen in het spel van SEW. Ik speel al sinds mijn jeugd bij Kwiek. Ik wil nu eens in een andere keuken gaan kijken, zodat ik me verder kan ontwikkelen.''

''Holtman past precies binnen het profiel en spel van SEW'' SEW-trainer Michael Vijverberg

Trainer Michael Vijverberg is dit seizoen goed bezig met SEW. De ploeg uit Nibbixwoud is terug te vinden op de derde plaats in de eredivisie. Toch zocht de ploeg nog versterking "We waren op zoek naar een extra opbouwster met internationale ervaring. Holtman past precies binnen het profiel en spel van SEW'', vertelt hoofdcoach Vijverberg. Geen halfjaar wennen Ondanks dat er sprake van een wintertransfer is, vindt Holtman het te makkelijk om te zeggen dat ze het komende jaar even rustig aan SEW gaat wennen. "Het is mooi meegenomen dat ik nu een halfjaar kennis kan maken met de club, maar het is niet de reden dat ik nu de overstap maak. Met de nieuwe trainer is er een hele mooie spelvisie binnen de club, waarbij er snel en vaardig wordt gehandbald. Dat past bij mij.''

''Het was vorige week nog mijn eigen club en nu sta ik er opeens lijnrecht tegenover'' SEW-speelster Lynn Holtman

Aankomende zaterdag kan Holtman meteen haar debuut voor de ploeg uit West-Friesland gaan maken. Opmerkelijk genoeg speelt haar nieuwe club SEW dan tegen haar oude club Kwiek. "Het is heel erg gek om meteen tegen Kwiek te spelen. Het was vorige week nog mijn eigen club en nu sta ik er opeens lijnrecht tegenover. Het voordeel is dat ik deze wedstrijd dan ook meteen heb gehad, want hij moet een keer komen.'' Morgen traint Holtman voor het eerst mee in In Nibbixwoud. Zaterdag kan ze dus haar debuut maken. SEW en Kwiek beginnen dan om 19:00 aan de wedstrijd.