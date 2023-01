Projectleider Democratisering trekt aan bel: "Participatie in dienst van eerder bepaalde uitkomst"

De projectleider Democratisering van de gemeente, die er voor moet zorgen dat Amsterdammers meer te zeggen krijgen in de stad, heeft zich online geuit over hoe de stad omgaat met burgerparticipatie. Volgens de ambtenaar ziet de gemeente het vooral als instrument, dat in dienst moet staan van een van tevoren bepaalde uitkomst en niet als een recht.

Om het vertrouwen in de politiek en de betrokkenheid van Amsterdammers te versterken, wil het stadsbestuur Amsterdammers meer zeggenschap geven 'over hun directe omgeving, gemeentelijke dienstverlening en de stad als geheel'. Het is door de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 ook in het coalitieakkoord opgenomen.

Projectleider trekt aan de bel

Maar de projectleider die ervoor moet zorgen dat Amsterdammers zich meer gehoord voelen, trekt nu zelf aan de bel. "Het grootste probleem waar ik tegenaan loop bij implementatie is het volgende: burgerparticipatie wordt nog té vaak enkel en alleen gezien als instrument", zo schrijft hij in een bericht op LinkedIn.

Volgens de ambtenaar mogen burgers of andere belanghebbenden alleen meepraten als het 'ten dienste is aan een van tevoren bepaalde uitkomst'. Dat bleek ook bij de burgerparticipatie over de locatie van de nieuwe Meervaart. Onderzoek van AT5 bracht naar voren dat de locatie in de Sloterplas al van tevoren vast stond.

Uitgangspunt gemeente

Andere voorbeelden waar de burgers door de gemeente om hun mening werd gevraagd, maar waar de burgers zelf zich niet over gehoord voelden zijn de komst van windmolens naar de stad, de forse huurverhoging voor volkstuinhouders en het Amsterdamse evenementenbeleid.

Dat geluid herkent de projectleider. Volgens hem is het uitgangspunt van de gemeente dat burgerparticipatie alleen iets kan toevoegen aan het door de gemeente gestelde doel. "Geen burgerparticipatie, tenzij...", zo stelt hij.

Groot Wassink herkent kritiek niet

In maart van 2021 werd er in de gemeenteraad vragen gesteld aan wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering) over de kritiek op de inzet van burgerparticipatie. Onder meer politicoloog Jan Schrijver noemde de participatie een 'wassen neus'.

Groot Wassink vond de kritiek toen onterecht. Hij gaf aan dat er juist veel goed gaat, maar dat het soms wel beter kan. Of de wethouder de kritiek nu wel herkent is niet duidelijk, de gemeente wil niet reageren op het LinkedIn-bericht van de projectleider.