Gevel van Chinees restaurant komt naar beneden: "We schrokken wakker"

Het is letterlijk een puinhoop: de gevel van een Chinees restaurant aan de Dorpsstraat in Broek op Langedijk is vanmorgen rond een uur of 5.00 naar beneden gekomen. Iedereen is druk aan het opruimen, en vanavond kan het restaurant 'gewoon' weer open.

Inter Visual Studio

De gevel ligt in puin midden op de Dorpsstraat, die daarom voor een gedeelte is afgezet. "Die meiden schrokken wakker rond 5.00 uur", vertelt de mede-eigenaresse van het restaurant aan de telefoon. Iedereen is druk aan het opruimen, dat is op de achtergrond goed te horen. "Het heeft zo hard gewaaid en we zijn allemaal geschrokken", vertelt ze. Tekst gaat door onder de foto.

Inter Visual Studio

Het is de gevel van de zijkant van het restaurant, vertelt de mede-eigenaresse. "We kunnen vanavond gewoon open, omdat het aan de zijkant is. We zijn nu heel hard aan het opruimen, boven moet het raam ook nog worden gemaakt en de straat moet nog schoon worden." Ze verwacht de rest van de middag bezig te zijn met de schade. Een woordvoerder van de gemeente Dijk en Waard laat aan NH Nieuws weten dat de gemeente de weg heeft afgesloten zodat de ondernemer de schade kan opruimen. De gemeente speelt verder geen rol bij de afhandeling van de schade.

Inter Visual Studio