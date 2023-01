Tallon Griekspoor weer op de goede weg en op tijd in vorm voor Australian Open

Na een mindere periode lijkt het weer crescendo te gaan met Tallon Griekspoor. De tennisser uit Nieuw-Vennep bereikte overtuigend de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Indiase Pune. In twee sets (6-4, 6-4) versloeg Griekspoor in de 2e ronde van het voorbereidingstoernooi van de Australian Open de Italiaan Marco Cecchinato