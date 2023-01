Man (23) opgepakt voor betrokkenheid bij inrijden op automobilist in Hoorn

De politie heeft een 23-jarige Hoornaar aangehouden voor de betrokkenheid bij het inrijden met een bestelbus op een 32-jarige automobilist aan de Neptunushof in Hoorn eind december. Nadat het slachtoffer uit zijn auto stapte, werd hij ook mishandeld.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De 23-jarige man uit Hoorn wordt verdacht van poging tot doodslag, openlijke geweldpleging en mishandeling. Hij blijft voorlopig nog vast.

In de nacht van 26 op 27 december werd rond 1.30 uur een 32-jarige man zwaar mishandeld aan de Neptunushof in Hoorn. Met een bestelbus wordt meerdere keren ingereden op zijn auto. Als hij uitstapt, rijdt de bestelbus op hem in. De bestuurder van de bus stapt uit en loopt richting de man. Ook twee andere mannen komen aangerend, waarna het slachtoffer door de drie mannen wordt mishandeld en letsel oploopt.

Het onderzoek loopt nog. Meerdere aanhoudingen worden ook niet uitgesloten. "Onderdeel van dat onderzoek is onder meer de toedracht van het incident en het precieze aandeel dat de verdachte daarin heeft gehad. Maar zo lang het onderzoek nog loopt, doen we daarover geen mededelingen", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.

Op woensdag 11 januari moet de man voor de raadkamer van de rechtbank in Alkmaar verschijnen. Die zal dan beslissen of hij langer in voorarrest moet blijven.